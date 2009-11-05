«Нафтогаз»: долги ТКЭ осложняют аккумулирование средств

НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что растущая задолженность внутренних потребителей и сложная финансовая ситуация в Украине усложняют аккумулирование средств для своевременных и полных расчетов за импортированный в октябре природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что в то же время, несмотря на значительную задолженность предприятий коммунальной тепловой энергетики (ТКЭ), компания в полном объеме обеспечила лимитами природного газа предприятия ТКЭ и остальных потребителей во всех регионах Украины.

«Газ Украины» потребовал от ТКЭ срочно погасить долги

ДК «Газ Украины» требует от предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) срочно погасить задолженность за природный газ, накопленную на протяжении прошлого отопительного сезона 2008-2009 гг. (с 1 октября 2008 года).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

К 4 ноября 2009 года задолженность предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с 1 октября 2008 года, составила 2,39 млрд. грн. (уровень оплаты – 73%). Кроме того, долг АЭК «Киевэнерго» за потребленный в 2008-2009 гг. природный газ, превышает 594 млн. грн. (уровень оплаты в 2009 г. - 72%).

Наибольшую задолженность имеют предприятия ТКЭ Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Луганской областей (долг каждого региона за газ, потребленный с 01.10.08, превышает 100 млн. грн.).

Среди предприятий ТКЭ наибольшие долги за газ с 1 октября 2008 года (превышает 100 млн. грн.) накопили «Донецктеплокоммунэнерго», Запорожский концерн «Городские тепловые сети», «Харьковские тепловые сети», «Криворожтеплосеть», «Донецкгортеплосеть», «Криворожская теплоцентраль», «ТЭЦ-3» (г. Харьков).

Компания отмечает, что низкий уровень оплаты за газ отдельных предприятий ТКЭ является результатом бесхозяйственности их руководителей и неэффективного руководства со стороны местных органов власти.

ДК «Газ Украины» требует от руководителей предприятий ТКЭ и местных органов власти срочно погасить задолженность за потребленный природный газ.

В конце октября премьер-министр РФ Владимир ПУТИН после телефонного разговора с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО заявил, что в вопросе оплаты Украиной российских энергоносителей опять возникли проблемы.

По данным Ю.ТИМОШЕНКО, НАК «Нафтогаз Украины» должен перечислить российскому «Газпрому» за потребленный в октябре природный газ 4 млрд. грн.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Украина до сегодняшнего дня своевременно и в полном объеме рассчитывается с «Газпромом» за поставленный газ.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729, импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.

Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления