Для оплаты российского газа ГНАУ реструктуризирует долг Нафтогаза

Для обеспечения расчетов с ОАО «Газпром» за поставленный в октябре 2009 года газ Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) реструктуризирует налоговые обязательства НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

«Для оплаты за газ будут использованы средства, которые появятся у «Нафтогаза» после того, как будет рестуктуризирована выплата по налоговым обязательствам. Сейчас «Нафтогаз» и ГНАУ как раз занимаются этим вопросом», – сказал источник.

По его словам, ранее была достигнута договоренность, что в случае проблем с деньгами ГНАУ согласится на реструктуризацию налоговых выплат. При этом источник не уточнил, какой объем выплат будет реструктуризирован и каким образом.

Вместе с тем собеседник УНИАН отметил, что для оплаты за газ планируется также использовать средства, полученные в результате хозяйственной деятельности компании, однако не уточнил сумму этих средств. При этом источник подчеркнул, что оплату за поставленный в октябре газ НАК «Нафтогаз Украины» планирует осуществить в установленные сроки – до 7 ноября т.г.

«В пятницу будет произведен расчет», – сказал источник.

Напомним, вчера, 4 ноября, министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» аккумулирует средства для того, чтобы своевременно заплатить «Газпрому» за поставленный в октябре природный газ. Он уточнил, что размер платежа составляет около 460 млн. долл. Ю.ПРОДАН отметил, что расчет может быть проведен за счет средств НАК «Нафтогаз», полученных от хозяйственной деятельности, либо за счет других средств.

«Если надо будет, будут заимствования, у НАК «Нафтогаз» есть облигации внутреннего займа, они тоже могут быть проданы», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября, выступая в парламенте, премьер-министр Украина Юлия ТИМОШЕНКО сказала, что НАК "Нафтогаз Украины" должен перечислить российскому "Газпрому" 4 млрд. грн. за потребленный в октябре природный газ.

В сентябре НАК «Нафтогаз Украины» закупил около 2 млрд. куб. м российского газа на сумму около 400 млн. долл.

В августе-сентябре т.г. «Нафтогаз Украины» для расчета с «Газпромом» осуществлял частичную продажу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), внесенных в уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины» правительством, «Ощадбанку» с обязательством их обратного выкупа (РЕПО-сделки).

Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.