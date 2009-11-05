Цена нефти ОПЕК превысила 77 долл./барр.

Нефтяная "корзина" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в среду поднялась в цене более чем на 2 доллара и превысила отметку в 77 долларов, следует из сообщения организации, сообщает РИА Новости..

По состоянию на 4 ноября цена барреля нефти ОПЕК повысилась на 2,07 доллара и составила 77,6 доллара против 75,53 доллара 3 ноября.

Рекорд цены "корзины" был установлен 3 июля 2008 года - 140,73 доллара за баррель. Средняя цена по итогам 2008 года составила 94,45 доллара за баррель.

В январе 2009 года средняя цена барреля нефти ОПЕК составила 41,52 доллара, в феврале - 41,35 доллара, в марте - 45,78 доллара, в апреле - 50,2 доллара, в мае - 56,98 доллара, в июне - 68,36 доллара, в июле - 64,59 доллара, в августе - 71,35 доллара, в сентябре - 67,17 доллара, в октябре - 72,67 доллара.

В марте 2008 года "корзина" была расширена до 12 сортов нефти за счет Эквадора. Таким образом, в настоящее время цена "корзины" ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

Мировые цены на нефть незначительно повысились

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 4 ноября, незначительно повысились на фоне данных правительства США, свидетельствующих о неожиданном снижении запасов сырья, а также на фоне решения ФРС США оставить неизменной уровень базовой учетной ставки в диапазоне 0,0-0,25% годовых, сообщает агентство Рейтер.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,78 доллара - до 78,89 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,80 доллара - до 80,40 доллара за баррель.