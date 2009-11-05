Парламент защитил работников ТЭК

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно обеспечения защиты трудовых прав граждан)”.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 377 из 442 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом вносятся изменения в Законы Украины “О мерах, направленных на обеспечение стабильного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса” и “Об исполнительном производстве”. Цель таких изменений - обеспечение выполнения судебных решений о взыскании задолженности по заработной плате и других выплат, которые принадлежат работнику в связи с трудовыми отношениями, и восстановление нарушенных прав и интересов взыскателей в исполнительном производстве.

В действующем Законе “О мерах, направленных на обеспечение стабильного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса”, не предусмотрена возможность взыскания заработной платы и других выплат, которые принадлежат работнику в связи с трудовыми отношениями, даже по решению суда.