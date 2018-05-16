Рынок нефтепродуктов: украинский бензин по американским ценам...

Украинские НПЗ, несмотря на кризис, наращивают объемы производства, вследствие чего доля отечественных нефтепродуктов на внутреннем рынке в текущем году начала стремительно увеличиваться. С одной стороны, благодаря этому впервые за последние несколько лет отрасль демонстрирует устойчивые темпы роста, с другой – украинцы теперь вынуждены покупать низкокачественный бензин по высоким ценам.

Украинская нефтеперерабатывающая отрасль является единственной в промышленности, которая избежала существенного спада производства. На фоне того, что в большинстве сегментов промкомплекса падение объемов выпуска продукции составляет 20-30%, а в некоторых 50-60%, по статье «производство кокса и продуктов нефтепереработки» в сентябре рост составил 16,4% против сентября 2008 г., что выглядят впечатляюще.

Относительно производства моторного топлива, то по итогам трех кварталов украинские нефтеперерабатывающие заводы сократили выпуск автомобильного бензина всего на 3,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 2 млн. 447,2 тыс. тонн. При этом производство дизельного топлива в Украине за аналогичный период увеличилось на 3,3% - до 2 млн. 489,8 тыс. тонн.

Как указано на Рис. 1. и Рис. 2 в сентябре этого года и по выпуску бензина, и дизельного топлива украинские производители не только догнали, но и превзошли показатели прошлого года.

Рис. 1 Производство бензина украинскими НПЗ в 2008-2009 г., тыс. т

Более того, оба показателя являются рекордными за последние два года. Даже в благополучное первое полугодие 2008 г. в Украине производилось меньше топлива, нежели в нынешнем сентябре.

Рис. 2 Производство дизельного топлива украинскими НПЗ в 2008-2009 г., тыс. т

Наращивание темпов производства отечественных нефтепродуктов наблюдается впервые за последние четыре года. Несмотря на то, что в Украине действуют шесть нефтеперерабатывающих заводов и один газоперерабатывающий (работает на нефтяном конденсате), проектная мощность которых достигает 55-58 млн. тонн, чего хватит для трехкратного насыщения внутреннего рынка моторным топливом, Украина еще год назад импортировала половину необходимого ей топлива.

Импортные поставки в последние годы позволяли избегать резких колебаний на рынке нефтепродуктов, которые наблюдались в 2000-2005 г. Однако, девальвация гривни вынудила импортеров сократить присутствие в Украине. Благодаря этому, нефтяные компании, работающие в нашей стране, которых не раз обвиняли в проведении согласованной ценовой политики, в конце лета в течение двух недель подняли цены на топливо на 20-30%. Очевидно, после этого рентабельность бизнеса существенно выросла, поэтому собственники отечественных НПЗ поспешили загрузить мощности.

Между тем, нынешний всплеск роста производства будет временным, если украинским властям не удастся решить фундаментальную проблему отечественной нефтянки – монополизация всех звеньев – от добычи нефти до реализации нефтепродуктов. Картельную модель в отрасль принесли российские инвесторы. Бывший Президент Украины Леонид Кучма, при котором сложилась эта система, очевидно с благими намерениями сделал ставку на тесное экономическое партнерство в данной сфере с Россией, которая была главным поставщиком сырья для отечественных НПЗ. Позиция тогдашней власти заключалась в том, что нефтеперерабатывающие заводы нужно отдавать в руки тех, кто владеет реальными резервами нефти. Старания сформировать партнерские отношения с российским бизнесом способствовали приходу соседских НК на отечественные НПЗ. В итоге, после приватизации отрасли в 2002 г. в руках российских инвесторов оказалось более 90% проектных мощностей украинской нефтепереработки, свыше 70% АЗС и 85 % поставок нефти.

В определенной степени такой подход был оправдан. Российские НК, скупившие украинские НПЗ, увеличили их загрузку. В частности, за период с 2000 по 2004 гг. первичная переработка нефти на украинских НПЗ увеличилась с 9,1 млн. тонн до 22 млн. тонн, при этом объемы собственного бензина и дизельного топлива возросли почти втрое. С другой стороны, монополизм российских компаний стал фактором необоснованного роста цен и падения качества продукции. В 2003-2004 г. российские нефтяные компании пролоббировали введение тарифных и административных барьеров для готовых импортных нефтепродуктов, создав этим предпосылки для кристаллизации монополии.

Очевидно, такая модель со временем устоялась бы, поскольку удовлетворяла все стороны, кроме украинских граждан, мнение которых зачастую во внимание не берется. Но в 2005 г. после очередной попытки операторов рынка поднять цены правительство Ю.Тимошенко на волне «робингудовских» настроений попыталось разбить эту монополию. Наиболее действенным решением стало открытие государственных границ для готовых импортных нефтепродуктов. После этого ситуация на рынке временно успокоилась, а рентабельность бизнеса упала, из-за чего российские НК начали уходить из Украины и сокращать поставки нефти. К слову, в сравнении с 2004 г. в 2008 г. поставки российского сырья упали почти в два раза.

Существенно отрасль была переформатирована после того, как в 2006-2007 гг. на Херсонском и Кременчугском НПЗ сменились собственники. Формально доля российского капитала в нефтеперерабатывающей промышленности снизилась до 40%. На рынке же появилась первая национальная ВИНК, что давало надежду на укрепление рыночной модели отрасли. Мощную неформальную вертикально интегрированную компанию выстроила группа «Приват». Сырьевую базу этой ВИНК составляет «Укрнафта» (43% акций + оперативное управление), которая добывает ежегодно 3 млн. тонн сырьевой нефти. Перерабатывающее звено представлено небольшими двумя западно-украинскими НПЗ в Дрогобыче и Надвирне (совокупная мощность около 4 млн. тонн) и крупнейшим НПЗ страны – Кременчугским (около 12% акций + оперативное управление). Относительно сети АЗС, то группа совокупно контролирует свыше полторы тысячи заправок.

Однако, создание квазинациональной ВИНК не ослабило напряжение на рынке. Монополия на рынке не исчезла, а попросту стала полинациональной. Существует лишь несколько сетей, которые все еще остаются более-менее независимыми. В какой-то мере это позволяет сглаживать резкие скачки цен на горюче-смазочные материалы в отдельных регионах страны, но в последнее время складывается впечатление, что и они активно участвуют в картельных сговорах.

Конкретным результатом положения дел в отрасли стало то, что в Украине цены на бензин в этом году выросли на 50-60%, тогда как стоимость нефти, наоборот, опустилась вдвое. Сейчас цены на украинский бензин уже достигли американских (в США литр бензина колеблется в диапазоне 0,79-0,80 долл./л) и это при том, что американцы возят нефть с горящих точек планеты, а это колоссальное расстояние, сырье перегружают несколько раз в пути, тогда как украинские НПЗ перегоняют нефть из соседней России по прямому каналу. О качестве украинского бензина, которое на порядок ниже американского, и вовсе не стоит говорить. Ко всему прочему, американские НПЗ обязаны инвестировать огромные средства в экологические проекты, тогда как украинские заводы вообще ни во что не инвестируют.

Таким образом, нынешнее конъюнктурное оживление отрасли вряд ли стоит оценивать в радужных тонах. Безусловно, благодаря ему, нефтяные компании, работающие в Украине, получат дополнительную прибыль, но ни на качестве бензина, ни на доходах госбюджета это не отразится. До тех пор, пока не будут законодательно закреплены обязанности собственников по модернизации НПЗ и поддержке определенной загрузки мощностей, рост производства не будет иметь никакого отношения к позитивным факторам.

Андрей Калиновский (для УНИАН)