«ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» возобновил производство

Самый современный украинский нефтеперерабатывающий завод ПАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» (г. Одесса), принадлежащий российской компании «ЛУКОЙЛ», возобновил производство нефтепродуктов, остановленное в начале октября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО «ЛУКОЙЛ» (Россия).

В сообщении отмечается, что ОАО «АК «Транснефть» изыскала техническую возможность с 1 ноября 2009 года начать поставки нефти по трубопроводу «Дружба» по маршруту «граница Беларуси - граница Украины - Броды - Одесса».

Также в сообщении отмечено, что в ноябре «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» получит 195 тыс. тонн нефти и сможет восстановить производство нефтепродуктов в прежнем объеме.

Напомним, ранее нефть на «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» поставлялась через Приднепровские магистральные нефтепроводы (Лисичанск – Кременчуг - Одесский НПЗ). Сейчас по этому трубопроводу только в обратном направлении - из Одессы в Кременчуг поставляется азербайджанская нефть на ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.).

Как сообщал УНИАН, 1 октября «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» прекратил производство нефтепродуктов из-за изменения маршрута поставок российской нефти.

Справка УНИАН. Одесский НПЗ способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн. тонн нефти.

С июля 2005 года по март 2008 года Одесский НПЗ находился на широкомасштабной модернизации. Проведенная модернизация предприятия открыла возможность увеличить глубину переработки нефти с 56,02% (в 2004 г.) до 78%, нарастить на 2% отбор светлых нефтепродуктов и выпуск вакуумного газойля, уменьшить производственные потери на 0,56%. Модернизация завода позволила выпускать бензин по стандарту Евро-3, дизельное топливо – по стандарту Евро-4.

В результате реализации второго этапа реконструкции Одесского НПЗ, который планируется проводить без остановки производства, глубина переработки сырья возрастет до 96%, а выход светлых нефтепродуктов – до 74%.

С 2000 года завод принадлежит российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».

В январе-августе 2009 года Одесский НПЗ увеличил переработку нефтяного сырья на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1440,6 тыс. тонн.