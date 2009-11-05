Швеция и Финляндия дали разрешение на строительство «Северного потока»

Сегодня правительства Швеции и Финляндии выдали компании «Nord Stream AG» разрешения на использование своих исключительных экономических зон (ИЭЗ) для прокладки морского газопровода «Северный поток» через Балтийское море.

Как сообщили УНИАН в компании «Nord Stream AG», в шведской и финской ИЭЗ будет проложено соответственно 506 км и 374 км газопровода.

«Сегодня важный день для проекта Nord Stream. Мы рады решениям правительств Швеции и Финляндии. Выданные разрешения стали важными вехами как для нашего проекта, так и для энергетической безопасности Европы», - отметил управляющий директор компании «Nord Stream AG» Маттиас ВАРНИГ.

Планирование маршрута газопровода в шведской и финской ИЭЗ осуществлялось в тесном сотрудничестве с природоохранными государственными органами этих стран и с учетом мнений различных заинтересованных сторон. При планировании было исследовано несколько возможных вариантов маршрута с учетом таких факторов, как состояние морского дна, судоходство, рыболовство, наличие сохранившихся со времен последних мировых войн боеприпасов, объектов культурного наследия на дне Балтийского моря, а также вопросов охраны окружающей среды.

Сообщается, что в настоящее время процесс получения разрешений на строительство газопровода Nord Stream продолжается также в России и Германии.

В Финляндии уже получено разрешение на проведение работ по обезвреживанию боеприпасов. В дополнение к выданному сегодня разрешению на использование ИЭЗ Финляндии компания "Nord Stream AG" должна получить разрешение в соответствии с финским природоохранным законодательством (разрешение на работы в акватории) от Управления по выдаче экологических разрешений Западной Финляндии. Компания "Nord Stream AG" рассчитывает получить все необходимые разрешения до конца 2009 года.

Начало строительства газопровода Nord Stream запланировано на первый квартал 2010 года, при этом первая линия будет запущена в эксплуатацию в 2011 году, а вторая - в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, 20 октября Дания дала разрешение на строительство газопровода «Северный поток».

Справка УНИАН. Газопровод Nord Stream («Северный поток») должен соединить Россию и Евросоюз через акваторию Балтийского моря от Выборга до Грайфсвальда (Германия). Акционерами компании-оператора проекта Nord Stream AG являются российский "Газпром" - 51%, германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas - по 20%, а также нидерландская Gasunie - 9%.

Для строительства газопровода необходимо согласие пяти стран, через воды которых он пройдет, - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.