Финляндии и Швеции одобрили прокладку Nord Stream

Правительства Финляндии и Швеции в четверг одобрили прокладку газопровода "Северный поток" в своих территориальных водах в Балтийском море, таким образом, проект получил три из пяти необходимых разрешений, оставшиеся - от России и Германии - ожидается получить до конца 2009 года, сообщает РИА Новости.

Как трансграничный проект Nord Stream регулируется международными конвенциями и нормами национального законодательства во всех странах, через которые он проходит. Инвестиции компании Nord Stream в экологические исследования и планирование маршрута составили 100 миллионов евро, процесс оценки трансграничного экологического воздействия проекта завершен по всей протяженности маршрута газопровода. Данный процесс регулируется международным (Конвенция Эспо) и национальным законодательством.

Газопровод "Северный поток" (Nord Stream) является принципиально новым маршрутом для экспорта российского газа в Европу (прежде всего, на рынки Германии, Великобритании, Нидерландов, Франции и Дании). Газопровод протяженностью 1,22 тысячи километров и мощностью 55 миллиардов кубометров в год пройдет по дну Балтийского моря от России (Выборг) до Германии (Грайфсвальд). Ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода пропускной способностью 27,5 миллиарда кубометров газа в год намечен на 2011 год, начало строительства - на первый квартал 2010 года. Сейчас акционерами компании-оператора проекта Nord Stream AG являются российский "Газпром" - 51% акций, германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas - по 20% акций, а также нидерландская Gasunie - 9% акций.

Швеция и Финляндия дают добро

Как сообщил в четверг глава природоохранного ведомства Швеции Андреас Карлгрен (Andreas Carlgren), правительство страны одобрило прокладку газопровода "Северный поток" в принадлежащих ей водах Балтийского моря. По его словом, перед принятием этого решения "правительство предъявило к проекту жесткие требования для обеспечения сохранности хрупкой среды Балтийского моря". "Мы также провели обширную экспертизу воздействия газопровода на окружающую среду", - сказал шведский министр.

Меркатор

РФ может разрешить прокладку Nord Stream в своих водах в ноябре-декабре

Как отметил старший советник компании Nord Stream Ларс О Гренштедт, "разрешение, выданное Швецией - это результат масштабных экологических исследований, тесного сотрудничества с государственными органами, а также консультаций с заинтересованными сторонами и экспертами на протяжении нескольких лет.

"Этот диалог всегда отмечался открытостью и прозрачностью", - добавил он.

Позднее в четверг правительство Финляндии объявило о том, что одобрило строительство газопровода в своей исключительной экономической зоне. Также в Финляндии уже получено разрешение на проведение работ по обезвреживанию боеприпасов. В дополнение к выданному сегодня разрешению на использование ИЭЗ Финляндии компания Nord Stream AG должна получить разрешение в соответствии с финским природоохранным законодательством (разрешение на работы в акватории) от Управления по выдаче экологических разрешений Западной Финляндии (Western Finland Environmental Permit Authority).

Как говорится в пресс-релизе компании-оператора проекта, в шведской и финской исключительных экономических зонах (ИЭЗ) будет проложено соответственно 506 и 374 километра газопровода общей протяженностью 1,223 тысячи километров.

Ранее разрешение на строительство газопровода Nord Stream дала Дания, о чем 20 октября сообщило Датское энергетическое агентство.

Россия благодарна

Премьер-министр РФ Владимир Путин поблагодарил Швецию и Финляндию за выдачу разрешений на строительство газопровода "Северный поток" (Nord Stream) в их территориальных водах в Балтийском море.

"Правительство Швеции дает разрешение концерну Nord Stream на прокладку двух параллельных трубопроводов для транспортировки газа в шведской экономической зоне Балтийского моря. Я хочу от имени российского руководства поблагодарить шведских коллег, шведское правительство за принятое решение", - сказал Путин в четверг, выступая на президиуме правительства.

По его словам, шведское правительство выдвинуло ряд дополнительных требований консорциуму Nord Stream в сфере экологии, после чего его участники учли все пожелания Швеции.

"Nord Stream последовательно исполнял то, что было сформулировано шведским правительством", - добавил Путин.

Он также поблагодарил власти Финляндии за аналогичное решение, о котором стало известно ранее.

"Спасибо большое нашим финским партнерам", - сказал российский премьер. Он напомнил, что на днях в ходе переговоров со своим финским коллегой Матти Ванханеном тот обещал, что соответствующее решение будет скоро принято.

Путин отметил, что в соответствии с международным морским правом, для строительства Nord Stream необходимо получить разрешение ряда страны, через которые должна пройти эта трубопроводная система.

"Первое такое разрешение предоставило нам правительство Дании", - напомнил премьер.

Nord Stream готов к диалогу

Управляющий директор компании Nord Stream AG Маттиас Варниг заявил, что выданные разрешения стали важными вехами как для проекта, так и для энергетической безопасности Европы.

"Газопровод Nord Stream - существенная часть инфраструктуры, необходимой для осуществления этого перехода. Замена угля газом в производстве электроэнергии в странах ЕС-27 позволит сократить выбросы CO2 на 224 миллиона тонн в год, что превышает ежегодный совокупный объем выбросов в Швеции, Финляндии, Дании и странах Балтии", - отметил Варниг.

Он добавил, что природный газ играет первостепенную роль в процессе перехода к использованию возобновляемых источников энергии.

Планирование маршрута газопровода в шведской и финской ИЭЗ осуществлялось в тесном сотрудничестве с природоохранными государственными органами этих стран и с учетом мнений различных заинтересованных сторон. При планировании было исследовано несколько возможных вариантов маршрута с учетом таких факторов, как состояние морского дна, судоходство, рыболовство, наличие сохранившихся со времен последних мировых войн боеприпасов, объектов культурного наследия на дне Балтийского моря, а также вопросов охраны окружающей среды.

"Компания Nord Stream высоко оценивает готовность финских государственных органов к конструктивному диалогу на протяжении длительного процесса получения разрешений. Мы приветствуем решение правительства. Минимизация потенциального воздействия на окружающую среду Балтийского моря всегда была важнейшим приоритетом для государственных органов Финляндии и для компании Nord Stream. Трубопроводы должны строиться только после тщательной оценки всех возможных рисков, и наш проект - не исключение", - сказал глава представительства Nord Stream в Евросоюзе Себастьян Засс.

Дело за Россией и Германией

После одобрения правительствами Швеции и Финляндии проекту останется получить разрешения от стран его инициаторов - России и Германии. Nord Stream ожидает, что все разрешения будут получены до конца текущего года. В первом квартале 2010 года планируется начать строительство газопровода, первая нитка которого будет запущена в 2011 году, а вторая - в 2012 году.

Как заявил РИА Новости директор департамента международного сотрудничества Минприроды РФ Владимир Ивлев, Россия может выдать официальное разрешение на строительство газопровода "Северный поток" в своих территориальных водах в конце ноября - начале декабря. По его словам, уполномоченным федеральным органом, который должен дать добро на прокладку этого газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря, является Росприроднадзор. Ранее оператор проекта - компания Nord Stream AG - передала ведомству все необходимые документы.

"По моим данным, решение об одобрении строительства газопровода в российских территориальных водах должно быть принято в конце ноября - начале декабря этого года", - сказал Ивлев.

В свою очередь, пресс-секретарь Nord Stream AG в Германии Штеффен Эберт сообщил РИА Новости, что компания-оператор рассчитывает получить разрешения на строительство газопровода в Германии до конца 2009 года.

По его словам, необходимо получить два разрешения от двух немецких ведомств - Горного управления Штральзунда и Федерального ведомства по судоходству и картографии (BHS).

"От этих двух ведомств нам необходимо получить разрешения и сейчас они проверяют все документы", - добавил собеседник агентства.