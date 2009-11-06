Украина рассчитается за газ спецвалютой МВФ

Украина может использовать для расчета за импортированный в октябре российский газ часть специальных прав заимствования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом проинформировал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в телефонном разговоре Президента Европейской Комиссии Жозеф Мануеля БАРРОЗУ.

В частности, В.ЮЩЕНКО сообщил об инициативе МВФ использовать для расчета часть специальных прав заимствования, полученных нашей страной в результате последнего распределения, осуществленного по решению Совета управляющих МВФ в августе этого года.

В.ЮЩЕНКО также сообщил Ж.М.БАРРОЗУ, что им дано поручение Национальному банку проработать со специалистами МВФ возможность расчета за импортированный в октябре 2009 года природный газ с использованием СПЗ.

В целом Президент Украины отметил, что ситуация в НАК «Нафтогаз Украины», а следовательно и с расчетами за употребленный в октябре природный газ, является критической.

Организация внутреннего рынка газа в Украине, которая позволяет отдельным категориям потребителей получать газ без его оплаты, умноженная на неадекватные условия газовых соглашений, подписанных по инициативе премьер-министра Украины, привели к существенному ухудшению финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины» и невозможности его самостоятельного расчета за импортированный природный газ, заявил В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины отметил, что почти половина средств, оплаченных за импортированный газ в 2009 году, украинским газовым монополистом были заимствованы. При этом асимметричность ответственности сторон за невыполнение условий подписанных газовых соглашений привела к риску выставления НАК «Нафтогаз Украины» со стороны российской компании штрафных санкций по результатам 10 месяцев 2009 года в размере 7,8 млрд. долл.

Президент Украины отметил, что подписанные на период до 2019 года газовые соглашения нуждаются в кардинальных изменениях и обратился к Ж.М.БАРРОЗУ с просьбой оказать поддержку проведению соответствующих переговоров с российской стороной.

Относительно расчета за природный газ, импортированный в октябре, глава государства сообщил, что с 3,7 млрд. грн., аккумулированных НАК «Нафтогаз Украины» в октябре, почти половина была взыскана правительством в государственный бюджет, а часть остатка - использована для расчета по долговым обязательствам. Таким образом, по состоянию на 5 ноября текущего года, НАК не купил ни одного доллара для расчета с ОАО «Газпром» за импортированный в октябре природный газ.

Следовательно, единственным источником расчета за импортированный в октябре газ на сегодня рассматривается лишь очередной заем, сказал В.ЮЩЕНКО.

***Специальные права заимствования (спецвалюта МВФ, SDR) - не являются денежными средствами и используются в качестве резервного актива, а также для расчетов внутри МВФ. Использование СПЗ аналогично получению кредита, за них платятся проценты. В случае необходимости эти СПЗ могут быть обменены на иностранную валюту.

Заседание Совета управляющих МВФ 28 августа 2009 года приняло решение об общем распределении 250 млрд. долларов США в виде специальных прав заимствования (СПЗ). Соответственно доле нашей страны, в золотовалютные резервы Национального банка был зачислен эквивалент 2,04 млрд. долларов.