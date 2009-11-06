ЕС призвал Украину вовремя оплачивать газ

Евросоюз призвал Украину не допускать задержек по оплате российского газа, чтобы не препятствовать его поступлению в страны ЕС, передает k2kapital со ссылкой на Reuters.

Об этом шла речь в телефонном разговоре между главой Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу и украинским президентом Виктором Ющенко. "Граждане Евросоюза не должны страдать от задержек поступления газа из России через Украину",- заявил председатель ЕК.

Кроме того, по словам представителя ЕК, Баррозу выразил озабоченность тем, что программа МВФ по финансовой поддержке Украины не набирает ход, что может негативно повлиять на стабильность украинской экономики.