Ющенко заявляет о риске штрафа за недобор газа

Президент Виктор ЮЩЕНКО отмечает существующие риски для Украины получить 7,8 млрд. долл. штрафных санкций от России.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня в эксклюзивном интервью «5 каналу».

В частности, говоря об оплате Украиной потребленного в октябре с.г. природного газа, В.ЮЩЕНКО заявил, что условия заключенных контрактов, по итогам 10 месяцев текущего года, приводят к огромному риску возможного предъявления Украине штрафных санкций в размере более 7,8 млрд. долл.

Говоря о текущей ситуации в газовой сфере, Президент в который раз отметил, что газовые контракты, подписанные премьер-министром Украины 19 января этого года в Москве, не отвечают национальным интересам Украины и должны быть пересмотрены.

«Это договоренности, которые делают нас колонией, и не только в энергетическом, не только в экономическом, но и в политическом плане», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава государства отметил, что для того, чтобы каждый месяц перед Украиной так остро не вставал вопрос с расчетами за российский газ, следует говорить в целом о проблематике организации газового рынка и его реформировании.

«Когда мы говорим лишь о расчетах в будущем месяце – то это «капля в океане», – заметил В.ЮЩЕНКО.

Ситуацию, сложившуюся сейчас в газовой сфере Украины, Президент охарактеризовал как «воровской эксперимент, цель которого - довести НАК «Нафтогаз Украина» до банкротства не проведением назревших серьезных реформ на украинском газовом рынке».

В 2009 году Украина должна купить у России по принципу "бери или плати" более 40 миллиардов кубометров газа, но планирует закупить 33 миллиарда кубометров. Изначально предусматривались штрафные санкции за недобор газа по сравнению с законтрактованным объемом. Однако фактически РФ не предъявляла Украине штрафов, а в сентябре премьер-министры двух стран договорились, что украинская сторона будет оплачивать только тот газ, который реально потребляет.