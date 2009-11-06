Мировые цены на нефть понизились

Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 5 ноября, незначительно понизились на фоне сомнений инвесторов относительно восстановления уровня спроса на сырье в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 0,78 доллара - до 79,62 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 0,90 доллара - до 77,99 доллара за баррель.