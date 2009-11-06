Президент Польши проверит газовый контракт с РФ

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ планирует обратиться к польскому правительству с просьбой предоставить согласованный проект «газового» договора с Россией до его подписания, чтобы убедиться, что он не угрожает диверсификации газовых поставок в страну.

Согласно переданному УНИАН сообщению канцелярии Л.КАЧИНСКОГО, Президенту и польским гражданам слишком мало известно о согласованном на прошлой неделе национальными газовыми компаниями документе.

Президент хочет узнать точные данные об объеме газовых поставок в Польшу, величину тарифов на транспорт российского газа через польскую территорию в Германию и «целый контекст договоренностей с россиянами».

«Канцелярию Президента интересует также то, не будет ли долгосрочный контракт с РФ на поставки газа угрожать строительству газового терминала в Свиноуйшчю (который должен способствовать диверсификации газовых поставок – УНИАН)», - сказал руководитель канцелярии Л.КАЧИНСКОГО Владислав СТАСЯК.

Он также затронул вопрос, почему между Польшей и Россией планируется подписать межправительственный договор, а не коммерческий контракт между национальными газовыми компаниями, и какие это может иметь последствия для польской стороны.

Как сообщал УНИАН, польская PGNIG и «Газпром» на прошлой неделе после 10 месяцев переговоров согласовали документ, благодаря чему должны быть возобновлены поставки газа в Польшу, прекращенные с начала года из-за невыполнения контракта швейцарским посредником «РосУкрЭнерго».

Согласования компаний должны вступить в силу после принятия правительствами стран соответствующих изменений в межправительственный договор от 1993 года, который должен быть продлен до 2037 года, а поставки газа со следующего года увеличены до 10 млрд. кубометров газа из ранее предусмотренных 8 и 9 млрд. до 2022 года.

Ряд экспертов считает, что «Газпром» использовал сложную ситуацию поляков, которые с января 2009 года не получали 25% газового импорта, чтобы добиться для себя значительных уступок, в частности - «сломать» польские планы диверсификации и усилить или даже получить полный контроль над транзитом своего газа через польскую территорию.