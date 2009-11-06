Нафтогазу не хватает оборотных средств

НАК “Нафтогаз Украины” отмечает нехватку оборотных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Управления по связям с общественностью и СМИ НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«У любой компании в мире сейчас возникают проблемы с ликвидностью. То же самое у «Нафтогаза» - нехватка оборотных средств», - сказал он и при этом пояснил, что «средств, которые поступают с рынка, не хватает для ведения хозяйственной деятельности».

В.ЗЕМЛЯНСКИЙ также напомнил, что еще в мае т.г. Европейский Союз дал предварительное согласие на привлечение компанией 4,7 млрд. долл., затем эта сумма была снижена до 300 млн. долл.

«Речь шла о закупке газа в подземные хранилища. Сегодня уже ноябрь, и от европейского сообщества мы кредит не получили», - отметил он. Также В.ЗЕМЛЯНСКИЙ добавил, что НАК «Нафтогаз Украины» продолжает работу по привлечению средств европейских банков.

Как сообщал УНИАН, международные финансовые институции Европы 1 августа в совместном заявлении выразили готовность предоставить Украине 1,7 млрд. долл. кредита на закупку газа и газовые реформы.

Так, совет директоров ЕБРР может рассмотреть вопрос о выделении «Нафтогазу» 300 млн. долл. США на пополнение оборотных средств для закупки газа для закачки в подземные хранилища.

Кроме того, банк рассмотрит возможность выделения НАКу совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) 900 млн. долл. на проекты, связанные с модернизацией газотранспортной системы.

Банк также может рассмотреть возможность привлечения совместно с ЕИБ дополнительных финансовых ресурсов на проекты модернизации украинской ГТС в объеме от 2,1 до 3 млрд. долл. При этом привлечение дополнительных средств может быть обеспечено поддержкой Международного валютного фонда.