Тимошенко: Украина рассчиталась с Россией за октябрьский газ

НАК «Нафтогаз Украины» сегодня рассчиталась с «Газпромом» за газ, поставленный в Украину в октябре текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании на Мариупольском металлургическом комбинате сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Сегодня 6-е число, и мы рассчитались за газ своевременно, согласно контрактам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер-министр отметила, что произвести проплату было достаточно сложно.

«Кто-то когда-нибудь задумывался, как правительство при полной блокаде Нацбанком и Президентом 6-го числа каждого месяца рассчитывается с Россией?», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, начальник управления по связям с общественностью и СМИ НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ 6 ноября на пресс-конференции в Кабинете министров заявил, что «Нафтогаз» обещает рассчитаться за потребленный в октябре российский газ до конца дня.

При этом В.ЗЕМЛЯНСКИЙ не сообщил, за счет каких средств будут произведены расчеты.

«Это вопрос к Национальному банку и Министерству финансов. Мы будем рассчитываться теми средствами, которые будут у нас на счету… НАК «Нафтогаз Украины» выполнит свои контрактные обязательства», - добавил он.

3 ноября, выступая в парламенте, премьер-министр Украина Юлия ТИМОШЕНКО сказала, что НАК "Нафтогаз Украины" должен перечислить российскому "Газпрому" 4 млрд. грн. за потребленный в октябре природный газ.

5 ноября источник в правительстве сообщил УНИАН, что для обеспечения расчетов с ОАО «Газпром» за поставленный в октябре 2009 года газ Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) реструктуризирует налоговые обязательства НАК «Нафтогаз Украины».

В то же время, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в телефонном разговоре проинформировал Президента Европейской Комиссии Жозефа Мануеля БАРРОЗУ, что Украина может использовать для расчета за импортированный в октябре российский газ часть специальных прав заимствования. В частности, В.ЮЩЕНКО сообщил об инициативе МВФ использовать для расчета часть специальных прав заимствования, полученных нашей страной в результате последнего распределения, осуществленного по решению Совета управляющих МВФ в августе этого года. По словам Президента Украины, он дал поручение Национальному банку проработать со специалистами МВФ возможность расчета за импортированный в октябре 2009 года природный газ с использованием СПЗ.

***Специальные права заимствования (спецвалюта МВФ, SDR) - не являются денежными средствами и используются в качестве резервного актива, а также для расчетов внутри МВФ. Использование СПЗ аналогично получению кредита, за них платятся проценты. В случае необходимости эти СПЗ могут быть обменены на иностранную валюту.

Заседание Совета управляющих МВФ 28 августа 2009 года приняло решение об общем распределении 250 млрд. долларов США в виде специальных прав заимствования (СПЗ). В соответствиии с долей нашей страны, в золотовалютные резервы Национального банка был зачислен эквивалент 2,04 млрд. долларов.