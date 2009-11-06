В ПХГ закачали газ на 7,7 млрд. долл.

НАК «Нафтогаз Украины» оценивает стоимость газа, закаченного в подземные хранилища газа (ПХГ) в объеме 26,3 млрд. куб. м., в 7,7 млрд. долл. США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Управления по связям с общественностью и СМИ НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

При этом В.ЗЕМЛЯНСКИЙ отметил, что оценка стоимости дана «в ценах следующего года».

Как сообщал УНИАН, по информации председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ, «Нафтогаз» по состоянию на середину октября т.г. закачал в подземные хранилища 26,3 млрд. куб. м природного газа.

«99% газа в ПХГ принадлежит НАКу. Всего 26,3 млрд. кубометров. Возможно, закачаем до ноября еще 1-1,5 млрд. кубометров газа собственной добычи, если позволят погодные условия. Потому что, как видите, похоже, придется включать систему на отбор газа», - сказал О.ДУБИНА.