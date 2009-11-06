ЕК ждет официального подтверждения оплаты газа за октябрь

Еврокомиссия ожидает официального подтверждения сообщения о том, что украинская сторона оплатила октябрьские поставки российского газа, заявила в пятницу журналистам представитель исполнительной власти Евросоюза Пия Арнекильде Хансе. Об этом сообщает РИА Новости. "Мы надеемся получить подтверждение этому сегодня", - сказала она журналистам в Брюсселе, отметив, что Еврокомиссия следит за ситуацией в газовых отношениях между Украиной и Россией "с обеспокоенностью".

Как сообщалось, премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в пятницу заявила, что "Нафтогаз" перевел "Газпрому" причитающиеся за полученный в октябре газ 500 миллионов долларов. По ее словам, это удалось сделать, несмотря на противодействие президента Украины и Нацбанка. Согласно контракту, "Нафтогаз" обязан ежемесячно направлять "Газпрому"платежи за газ до седьмого числа включительно месяца, следующего за поставками.

До сих пор в текущем году оплата осуществлялась в срок и в полном объеме. Между тем, в конце октября появилась информация, что украинский холдинг испытывает трудности с оплатой октябрьских поставок.