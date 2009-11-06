Fitch повысил долгосрочный рейтинг «Нафтогаза» с «RD» до «CCC»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) НАК «Нафтогаз Украины» с «RD» (выборочный дефолт) до «CCC».

Об этом сказано в сообщении Fitch Ratings, переданном УНИАН.

В сообщении отмечается, что прогноз по рейтингу «негативный».

Одновременно Fitch присвоил ожидаемый необеспеченный рейтинг «B» предстоящему выпуску еврооблигаций «Нафтогаза Украины» объемом 1,595 млрд. долл. со сроком погашения 30 сентября 2014 года, который должен заменить собой выпуск облигаций на 500 млн. долл. с истекшим сроком погашения 30 сентября 2009 г. и двусторонние кредиты.

Решение о повышении рейтинга «Нафтогаза Украины» было принято агентством после того, как компания сумела реструктуризировать свои долговые обязательства. В частности, компании удалось убедить инвесторов заменить выпуск облигаций на 500 млн. долл. со сроком погашения 30 сентября 2009 г. на новые облигации с гарантиями правительства.

В то же время, рейтинг «ССС» с негативным прогнозом отражает неопределенность касательно способности компании в дальнейшем финансировать собственные нужды без поддержки со стороны правительства или реструктуризации газового сектора, предполагающей резкое увеличение газовых тарифов внутри страны.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября НАК «Нафтогаз Украины» успешно завершила комплексную реструктуризацию своего внешнего долга путем формального обмена еврооблигаций и обязательств по двусторонним кредитам на единственный listed инвестиционный инструмент.

Новые облигации, выпущенные под гарантии правительства с погашением в 2014 году, ставка купона по которым составляет 9.5%, 5 ноября были поданы в клиринговые системы.

Напомним, 19 октября большинство держателей еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 500 млн. долл. согласились на предложенную компанией реструктуризацию – обмен внешних обязательств, включая рассмотрение поданных заявок на обмен нынешних обязательств на новые облигации, деноминированные в долларах США, в соотношении 1:1, срок погашения по которым наступает в сентябре 2014 года и которые будут выпущены под суверенные гарантии. Ставка по купону определена на уровне 9,5%.

НАК «Нафтогаз Украины» также вел переговоры о реструктуризации другого внешнего долга на общую сумму около 1,1 млрд. долл., которую он предлагал провести на тех же условиях, что и реструктуризацию еврооблигаций.