Нефть опустилась ниже 80 долларов за баррель

Цены на нефть опустились ниже $80 за баррель на фоне небольшого роста на финансовых рынках, так как дилеры ожидают публикации ежемесячных данных о рынке труда в США, которые, как ожидается, покажут замедление роста безработицы в крупнейшем мировой экономике. Об этом сообщает Рейтер.

Декабрьские фьючерсы на американскую легкую нефть снизились на $0,06 до $79,56 после утреннего повышения до $80,34. Фьючерсы на нефть Brent выросли на $0,08 до $78,07.

Ожидается, что в октябре работодатели сократили число рабочих мест на 175.000, что является самым небольшим снижением за 14 месяцев. Однако уровень безработицы, скорее всего, поднимется до 26-летнего максимума в 9,9 процента.

Если уровень безработицы или число увольнений превысят прогнозы, это может напугать инвесторов Уолл-стрит и заставить их вкладывать деньги с безопасные активы, такие как государственные облигации США и доллар, и избегать таких рискованных активов, как нефть.

"Если это (потери рабочих мест) снизится до 100.000, то мы получим хорошее ралли. Но если показатель будет около 200.000, как говорят некоторые, мы можем уйти (с рынка)", - сказал Роб Монтефуско из Sucden Financial.

Запасы дистиллятов, куда входят печное и дизельное топливо, находятся недалеко от максимальных уровней за 26 лет.

"В худшем случае, сегодняшние цифры покажут, что безработица вышла за пределы символической грани в 10 процентов", - написал аналитик из JBC Energy.

Повышение безработицы в США на один процентный пункт сократит спрос на бензин в будущем году примерно на 0,75 процентного пункта, или около 70.000 баррелей в сутки", - отмечает JBC, опираясь на свои собственные оценки.