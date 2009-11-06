Азербайджан снизил переработку нефти 17,8%

Азербайджанские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в январе-октябре текущего года переработали более 5,028 миллиона тонн сырой нефти, что на 17,8% меньше показателя аналогичного периода 2008 года (свыше 6,117 миллиона тонн), говорится в сообщении, распространенном Госнефтекомпанией Азербайджана (ГНКАР) в пятницу, сообщают РИА Новости. Из общего объема переработанной нефти было произведено, в частности, около 1,218 миллиона тонн бензина, в том числе около 1,028 миллиона тонн автомобильного бензина, около 1,83 миллиона тонн дизтоплива, 245,97 тысячи тонн товарного мазута, 209,31 тысячи тонн битума, 139,78 тысячи тонн сжиженного газа и 117,79 тысячи тонн горючего для двигателей DT.

В 2008 году азербайджанские НПЗ переработали около 7,348 миллиона тонн сырой нефти, что на 2,1% меньше показателя за 2007 год. В системе ГНКАР действуют два НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод (БНЗ) имени Гейдара Алиева и "Азернефтяг" ("Азернефтьмасло") суммарной мощностью переработки нефти в 22 миллиона тонн в год.