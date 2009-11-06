Соколовский: в ноябре Украину ожидают очередные проблемы

Представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ прогнозирует очередные обострения с газовыми проплатами за ноябрь, учитывая то, что собственных средств у НАК «Нафтогаз Украины» хватает лишь на треть ежемесячного платежа.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Президента, такое мнение он высказал в интервью телеканалу «Интер».

Он убежден, что причиной проблем с экономическими расчетами в газовой сфере являются заключенные 19 января 2009 г. в Москве контракты. По его словам, они невыгодны Украине, поскольку их невозможно выполнить и они приводят к постоянным проблемам с оплатой и к конфликтам с российскими партнерами.

Б.СОКОЛОВСКИЙ также подчеркнул, что размеры штрафов, предусмотренные в контрактах между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» за недобор украинской стороной природного газа, самые высокие в Европе. «В то же время за уменьшение объемов транзита российской стороной практически не предусмотрены никакие санкции», - заметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО созвал совещание с участием руководителей субъектов хозяйствования и государственных финансовых учреждений, в частности Национального банка Украины, где призвал руководство НБУ воспользоваться возможностью Международного валютного фонда относительно специальной процедуры заимствования для расчетов за газ.

По мнению Б.СОКОЛОВСКОГО, это единственная возможность урегулировать ситуацию и избежать предусмотренных штрафных санкций. Вместе с тем, отмечает он, продолжение практики заимствований грозит негативными последствиями «Нафтогазу Украины», а стране - потерей контроля над отечественной ГТС.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что «Нафтогаз Украины» рассчитался с «Газпромом» за газ, поставленный в Украину в октябре текущего года.

При этом она отметила, что произвести проплату было достаточно сложно.

3 ноября, выступая в парламенте, Ю. ТИМОШЕНКО сказала, что "Нафтогаз" за потребленный в октябре газ должен перечислить российскому "Газпрому" 4 млрд. грн.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.