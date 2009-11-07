Shell выплатит 19,5 млн. долл. штрафа штату Калифорния

Компания Shell Oil Company, американская "дочка" Американская нефтедобывающей компании Royal Dutch Shell, заплатит 19,5 миллиона долларов штрафа в качестве компенсации за многочисленные нарушения законодательства штата Калифорния в сфере экологической безопасности, передает агентство Франс Пресс.

По словам генерального прокурора Калифорнии Джерри Брауна (Jerry Brown), в ходе почти трехлетних проверок работы и содержания подземных хранилищ для топлива на более чем тысячи автозаправочных станций (АЗС), принадлежащих Shell, были выявлены сотни нарушений. "Shell Oil Company пренебрегла законами штата о подземных топливных хранилищах и вредных отходах, совершив сотни нарушений в области экологической безопасности на своих бензозаправочных станциях по всей Калифорнии", - сказал Браун на пресс-конференции в пятницу. Согласно постановлению суда, компания обязана выплатить 17,8 миллионов долларов в качестве гражданско-правового взыскания и 1,7 миллиона долларов в качестве судебных издержек. Кроме того, Shell согласилась предпринять немедленные шаги по совершенствованию систем мониторинга за утечкой топлива, предупредительной системы, а также по обучению персонала и в ряде других областей. Британо-голландский нефтяной концерн Royal Dutch Shell, являясь одной из крупнейших мировых компаний в этой области, осуществляет деятельность более чем в 100 странах; штат его сотрудников - 102 тысячи человек.