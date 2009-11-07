Сложности с оплатой газа в Украины возникли из-за выборов

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ считает, что сложности с оплатой за газ возникли у Украины из-за избирательной кампании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал в интервью немецому журналу «Spiegel».

«Украинские друзья два дня назад сказали нам, что им нечем платить за газ. Мы помним январский конфликт, мы договорились о правилах работы, о том, что, если они не могут платить, они должны позаботиться заранее о получении кредитов. В противном случае, происходит переход на предоплату в поставках газа. Тем не менее проблема возникла. Связано это, на мой взгляд, с той избирательной кампанией, которая ведётся в Украине, когда одна власть вредит другой в попытке получить политические очки», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Я желаю нашим украинским друзьям поскорее обрести точку стабильности, и нам всем с ними будет проще работать: и Российской Федерации, и объединённой Европе», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что «Нафтогаз Украины» рассчитался с «Газпромом» за газ, поставленный в Украину в октябре текущего года. При этом она отметила, что произвести проплату было достаточно сложно.

3 ноября, выступая в парламенте, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что "Нафтогаз" за потребленный в октябре газ должен перечислить российскому "Газпрому" 4 млрд. грн.

Согласно контракту от 19 января 2009 года, "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.