Ющенко: В Новый год Украина войдет с газом, но...

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что в Новый год Украина войдет с газом.

Об этом он сказал в интервью «5-му каналу» в воскресенье.

«Войдет с газом», - отметил Президент.

В то же время он подчеркнул, что в соответствии с контрактами, подписанными премьер-министром Украины 19 января этого года в Москве, за два месяца, которые остались до Нового года, Украина должна употребить 16 млдр. куб. метров газа.

При этом, по словам Президента, максимум, что сможет употребить Украина, - это 5 млрд.куб.м.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что за это предусмотрены штрафные санкции. «Это договоренности, которые делают нас колонией, и не только в энергетическом, не только в экономическом, но и в политическом плане», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, ранее В.ЮЩЕНКО заявлял, что «Украина рискует получить штрафные санкции от "Газпрома" в размере почти 8 миллиардов долларов за недобор газа”.

«Весь мир ожидает каждое седьмое число в будущем месяце, как будут осуществляться расчеты (Украины с Россией за газ – УНИАН). За текущий год Украина употребила газа на 4 миллиарда долларов, из которых половина в любое время текущего года заплачена кредитом. Кроме того, Украине насчитаны на сегодня 7,8 миллиарда долларов штрафов», - сказал В.ЮЩЕНКО.

6 ноября премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что «Нафтеоаз Украины» рассчитался с « Газпромом » за газ, поставленный в Украину в октябре этого года.

При этом премьер отметила, что провести проплату было достаточно сложно.