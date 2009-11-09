Украинские специалисты не пострадали на афганской ГЭС Дарунта

Никто из украинских и афганских специалистов гидроэлектростанции Дарунта не пострадал в воскресенье при нападении на колонну бензовозов в пригороде города Джелалабад, административного центра восточной афганской провинции Нангархар, сообщил РИА Новости по телефону специалист по гидросооружениям Руслан Назаренко, работающий над реконструкцией турбин ГЭС.

"Нападение на колонну бензовозов произошло в непосредственной близости от нас, когда машины проходили через туннель, примыкающий к ГЭС. При выходе из туннеля один бензовоз загорелся. Машины, следовавшие в хвосте колонны, развернулись и покинули место происшествия", - сказал собеседник агентства. Сразу на место происшествия прибыли подразделения полиции, отметил Назаренко.

Мятежники обстреляли колонну бензовозов, поставлявшую топливо для контингента НАТО, в пригороде Джелалабада, административного центра восточной провинции Нангархар. По данным афганского информационного агентства Пажвак, два водителя в результате инцидента получили ранения, сгорело три бензовоза.