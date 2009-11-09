Путин: Газопровод "Северный поток" будет запущен в срок

Премьер-министр РФ Владимир Путин уверен, что газопровод "Северный поток" будет запущен в срок. Такое мнение он высказал в интервью для документального фильма "Стена" телекомпании НТВ, передает ИТАР-ТАСС. "Вы знаете, будет построен "Северный поток" или нет - я думаю, что будет, я даже уверен в этом", - сказал он.

"Если энергетическое сотрудничество, "Северный поток" обеспечивает конкурентоспособность экономики Германии и России, если мы будем давать относительно дешевый по рынку газ, - потому что трубный газ всегда дешевле чем сжиженный, - то это создаст устойчивую ситуацию конкурентоспособности экономики Германии", - отметил глав российского правительства.

Говоря о ходе согласования проекта с другими участниками, Путин заявил, что "в условиях объединенной Европы мы должны набраться терпения и добиваться соответствующих разрешений у стран, через эксклюзивную экономическую зону которых пройдет трубопроводная система."

"Мы должны убедить их в целесообразности осуществления этого проекта. Надеюсь, нам удастся это сделать", - добавил он, заметив, что "в принципах построения сегодняшней экономики ничего не изменилось - конкурентоспособность выходит на первое место".