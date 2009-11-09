"Газпром" за полгода сократил прибыль на 48%

Чистая прибыль по МСФО ОАО "Газпром", относящаяся к акционерам компании, сократилась в первом полугодии 2009 года на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 296,2 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Выручка "Газпрома" за этот период сократилась на 6,6% - до 1,639 триллиона рублей. Общая чистая прибыль "Газпрома"по МСФО в первом полугодии составила 305,76 миллиарда рублей против 609,35 миллиарда рублей в 2008 году .