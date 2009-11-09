В Таджикистане произошла крупная авария на ЛЭП

Авария на ЛЭП "Нурек-Регар" в Таджикистане, оставившая без света около 70% страны произошла из-за того, что энергетические системы страны в течение нескольких дней работают в автоматическом режиме, вне Объединенной энергосистемы Центральной Азии, сообщил журналистам сообщил пресс-секретарь энергохолдинга "Барки Точик" (Энергия Таджикистана) Нозир Ёдгори, сообщает РИА Новости.

"Утром в понедельник в 06.35 местного времени (04.35 мск) произошла авария на ЛЭП "Нурек-Регар", и по этой причине автоматически остановлена работа почти всех ГЭС Таджикистана (кроме Сангтудинской ГЭС-1)", - отметил Ёдгори. По данным представителя энергохолдинга, все специалисты и техника "Барки Точик" немедленно были направлены на устранении аварии. "Никаких внештатных ситуаций в результате аварии на ЛЭП на гидроэлектростанциях республики не произошло", - подчеркнул пресс-секретарь.

Через несколько часов аварию ликвидировали.