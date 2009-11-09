За прошедшие сутки украинские АЭС выработали 254 млн. кВт/ч
10:49, 09 ноября 2009Энергетика
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Запущены 13 из 15 энергоблоков
За прошедшие сутки, 8 ноября, атомные станции Украины выработали 254,05 млн. кВт/ч электроэнергии.
Об этом агентству УНИАН сообщила пресс-служба Министерство топлива и энергетики.
Согласно сообщению, 9 ноября на атомных станциях в работе 13 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №1 Ровенской АЭС 394-е сутки среднего планового ремонта. Ремонт третьей системы безопасности.
На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 166-е сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС – 5 300 МВт, РАЭС – 920 МВт, ЮУАЭС – 2 320 МВт, ХАЭС – 2 020 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС – в пределах нормы.
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