За прошедшие сутки украинские АЭС выработали 254 млн. кВт/ч

За прошедшие сутки, 8 ноября, атомные станции Украины выработали 254,05 млн. кВт/ч электроэнергии.

Об этом агентству УНИАН сообщила пресс-служба Министерство топлива и энергетики.

Согласно сообщению, 9 ноября на атомных станциях в работе 13 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №1 Ровенской АЭС 394-е сутки среднего планового ремонта. Ремонт третьей системы безопасности.

На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 166-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС – 5 300 МВт, РАЭС – 920 МВт, ЮУАЭС – 2 320 МВт, ХАЭС – 2 020 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС – в пределах нормы.