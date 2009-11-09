Украина и Литва договорились об экспорте электроэнергии

Оператор литовских энергосетей Lietuvos Energija заключил контракт на поставку электроэнергию в Литву в 2010 году с компанией Ukrenergy Trade ZRt (Венгрия), которая входит в состав холдинга, созданного госпредприятием "Укринтерэнерго" и Korlea Invest Holding AG (Швейцария).

Об этом сказано в пресс-релизе, обнародованном на официальном сайте литовского оператора.

"Это результат еще одних успешно завершившихся переговоров с целью обеспечения поставок электроэнергии после закрытия Игналинской АЭС", - приводятся в пресс-релизе слова директора департамента рыночного администрирования Lietuvos Energija Эдвардаса ВАЖГЕЛЫ.

Lietuvos Energija по контракту с Ukrenergy Trade сможет приобрести до 735 млн. кВт/ч электроэнергии, а если потребуется – и больше, отмечается в пресс-релизе.

Lietuvos Energija в рамках подготовки к свободному рынку электроэнергии подписала контракт о закупке электроэнергии с Eesti Energia (Эстония), с белорусским концерном «Белэнерго», также ведутся переговоры с поставщиками из России.

Lietuvos Energija будет продавать электроэнергию, приобретаемую у Ukrenergy Trade, через биржу. В 2010 году на рыночных условиях у производителей в Украине, Латвии, Эстонии, Скандинавских странах, России и Белоруссии будет закупаться около 35% необходимой Литве электроэнергии.

Справка УНИАН. Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" и Korlea Invest Holding создали совместный холдинг в 2008 году в рамках договоренностей о формировании международной структуры для организации торговли электроэнергией в странах Европы и совместной реализации инвестиционных проектов в энергетике.

Korlea Invest Holding AG 1 сентября 2008 года учредил управляющую компанию совместного холдинга - Ukrenergy Holding AG (Швейцария). "Укринтерэнерго" 25 ноября 2008 года после получения всех необходимых разрешений и согласований стало владельцем 52% акций Ukrenergy Holding. Korlea Invest Holding AG владеет 48% акций компании.

Korlea Invest Holding передал в совместный с "Укринтерэнерго" холдинг собственные компании в Венгрии, Польше, Чехии, Словении, Словакии и Украине, в том числе 95% акций Ukrenergy Trade, а также контракты на поставку электроэнергии конечным потребителям (промышленным предприятиям) в Европе.

Литва при вступлении в ЕС обязалась закрыть Игналинскую АЭС в конце 2009 года. Первый энергоблок АЭС был выведен из эксплуатации 31 декабря 2004 года. Станция должна быть полностью остановлена в конце нынешнего года. Вместе с тем, в результате закрытия станции в стране возникнет энергодефицит.