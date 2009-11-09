На Тернопольщине бензин подорожал на 17 копеек

В Тернопольской области на прошлой неделе цены на нефтепродукты выросли на 0,9-2,6% (7-17 коп.).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в государственной инспекции по контролю за ценами в Тернопольской области, дизельное топливо подорожало на 2,6% - с 6,43 до 6,6 грн./л, бензин марки А76 – на 1,2% (с 6,73 до 6,81 грн./л), бензин марки А92 – на 1% (с 7,26 до 7,33 грн./л), бензин марки А95 – на,9% (с 7,66 до 7,73 грн./л).

В целом розничные цены на дизтопливо составляют в области 6,35-6,75 грн./л, на бензин марки А76/80 – 6,55-6,9 грн./л, на бензин марки А92 – 7,1-7,45 грн./л, на бензин марки А95 – 7,5-7,85 грн./л.

Минимальный уровень розничных цен на нефтепродукты установлен на АЗС ОАО “Укрнафта”, максимальный – на АЗС ООО “Торговый Дом “Континиум - Галичина” (бренд WOG) и Львовского филиала ОАО “Концерн Галнафтогаз” (бренд ОККО).

Причиной роста розничных цен на нефтепродукты в инспекции контроля за ценами называют повышение уровня закупочных цен, который обусловил рост стоимости нефти на мировом рынке.