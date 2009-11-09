Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не планирует повышать квоты на добычу нефти, сказал министр нефтяной промышленности ОАЭ Мохаммед аль-Хамли.

"Повышение добычи сейчас не стоит на повестке дня", - сказал Хамли журналистам в прошедшие выходные, сообщает Рейтер.

ОПЕК проведет 22 декабря совещание, посвященное квотам на добычу. Другие участники картеля, включая Венесуэлу и Иран, ранее также заявляли, что необходимости в увеличении добычи нет. Сократив добычу на 4,2 миллиона баррелей в сутки в прошлом году, в этом году ОПЕК ни разу не меняла квоты.

"Запасы нефти и нефтепродуктов очень велики, то есть рынок затоварен", - сказал Хамли, добавив, что рост цены нефти выше $80 за баррель - это признак восстановления мировой экономики.

В понедельник американская легкая нефть превысила $78 за баррель, а в октябре цена достигала $82 - высшей точки с начала года.