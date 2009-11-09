Цена реализации сжиженного газа на аукционе УАБ увеличилась на 4,6%

Средняя цена реализации сжиженного газа 6 ноября на коммерческом аукционе №403 на Украинской аграрной бирже (УАБ) увеличилась на 4,6%, по сравнению с предыдущим аукционом №402 от 3 ноября (7686,9 грн. за тонну), до 8039,6 грн. за тонну.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УАБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 1,092 тыс. тонн сжиженного газа для нужд населения на общую сумму 8 млн. 779,260 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 3 ноября на коммерческом аукционе №402 на УАБ снизилась на 1,1%, по сравнению с предыдущим аукционом №400 от 29 октября (7773,3 грн. за тонну), до 7686,9 грн. за тонну.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.