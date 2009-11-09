За полгода чистый долг "Газпрома" увеличился на 31%

Сумма чистого долга "Газпрома" увеличилась за 1 полугодие 2009 года на 31 проц и составила 1,3 трлн рублей, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на отчет компании.

По состоянию на конец 2008 года, чистый долг составлял 1,01 трлн рублей. Рост долга объясняется, главным образом, увеличением долгосрочных займов, а также переоценкой привлеченных долгосрочных и краткосрочных займов, выраженных в иностранной валюте.