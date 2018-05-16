Что такое SDR и как за счет него рассчитались с Газпромом…

Правительство нашло выход, как рассчитаться с Россией за использованный в октябре природный газ. Для этого были использованы специальные права заимствования, которые выделяются Украине как участнику Международного валютного фонда. Причем объем нашего SDR достиг 1,309 (эквивалентно порядка 2 млрд. долл.) вследствие увеличения резервов самого МВФ - страны G20 договорились, что в рамках борьбы с последствиями мирового финансового кризиса объем Фонда будет увеличен с 250 до 750 миллиардов долларов.

В результате, 6 ноября Украина часть SDR конвертировала в доллары США и расплатилась с Газпромом. Было перечислено 470 млн. долл. Такой вид проплаты впервые использовался правительством, прецедентов не было. Во многом расчет SDR был вынужденной мерой. Приобретение валюты «Нафтогазом» для очередного ежемесячного платежа России существенно влияет на валютный рынок. В начале текущей недели на межбанковском рынке был зафиксирован рост доллара при падении объема сделок. Во многом это был упреждающий рост, т.к. игроки явно ожидали выхода НАК с заявкой о покупке валюты. Но информация о решении заплатить за природный газ, минуя средства межбанка, существенно охладила азарт спекулянтов и на конец недели гривня укрепилась. Правительство в этом случае обыграло валютных спекулянтов, не дало им возможности заработать на средствах «Нафтогаза». Но это только одна сторона медали. Другая - Украина не может постоянно за счет денег МВФ оплачивать свои долги. Рано или поздно ей придется возвращать Фонду займы…

Что такое SDR?..

Специальные права заимствования (Special Drawing Rights, SDR, SDRs) — искусственное резервное и платёжное средство, эмитируемое Международным валютным фондом (МВФ). Имеет только безналичную форму в виде записей на банковских счетах, банкноты не выпускались.

Не является ни валютой, ни долговым обязательством. Имеет ограниченную сферу применения, обращается только внутри МВФ. Используется для регулирования сальдо платёжных балансов, пополнения резервов, расчётов по кредитам МВФ.

Это платёжное средство было создано МВФ в 1969 году как дополнение к существующим резервным активам стран-членов. Основная цель создания: преодоление парадокса Триффина в рамках Бреттон-Вудской валютной системы — противоречия между международным характером использования и национальной природой валют.

Курс SDR публикуется ежедневно и определяется на основе долларовой стоимости корзины из четырех ведущих валют: доллар США, евро, иена и фунт стерлингов. До введения евро курс был привязан к корзине из пяти валют: доллара США, немецкой марки, французского франка, иены и фунта стерлингов. Вес валют в корзине пересматривается каждые пять лет.

Процентная ставка SDR пересматривается еженедельно. Она базируется на средневзвешенной величине процентных ставок на краткосрочные займы на денежных рынках валютной корзины SDR. Международный код согласно ISO 4217 — XDR.

В связи с развитием мирового экономического кризиса, в марте 2009 года Китай предложил на базе специальных прав заимствования создать мировую резервную валюту, которая могла бы заменить в этом качестве доллар США. Предполагается расширить базовую валютную корзину. В перспективе это может привести к появлению в наличном обороте новой мировой валюты, как в своё время из ЭКЮ появился евро.

Долги "Нафтогаза" растут и будут расти, если...

Вся проблема заключается в том, что остается нерешенным вопрос ценообразования на природный газ для украинских потребителей. Если промышленность покупает природный газ по рыночным ценам, то население имеет существенные преференции. Сложившаяся практика дотирования частных потребителей привела к тому, что разница между оптовой и розничной стоимостью сформировала дефицит в размере более 7 млрд. грн., что оказывает влияние на газовый рынок в целом. Требование МВФ о повышение стоимости природного газа для населения - вполне объективное. Очевидно, что бесконечное дотирование, при том, что цены на «голубое топливо» для Украины почти достигли уровня среднеевропейских, невозможно.

Практика дотирования населения при покупке природного газа существует во многих странах мира, но уровень этой дотации должен соответствовать возможностям госбюджета. В нашем случае, при падении ВВП и снижении реальных доходов бюджета данная проблема только усугубляется. Долг коммунальщиков перед НАК стал острой проблемой всей экономики Украины. Поэтому для «Нафтогаза» все проблематичней рассчитываться за российский газ. Приходиться постоянно дотировать НАК за счет льготных кредитов, которые выдавали государственные банки. При этом остается открытым вопрос, когда и за счет каких доходов будут погашены эти займы? Использование SDR отнюдь не означает, что долг «Нафтогаза» не вырос. Перечисление Газпрому происходит синхронно с увеличением долга в гривне НАК "Нафтогаз"…

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)