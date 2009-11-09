Литвицкий: Украине необходимо отказаться от использования SDR

Украине необходимо приложить максимум усилий, для того чтобы в будущем отказаться от практики использования специальных прав заимствования – SDR, предоставляемых Международным валютным фондом, в схемах расчетов за российский газ.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал руководитель группы советников главы Национального банка Украины Валерий ЛИТВИЦКИЙ.

При этом он подчеркнул, что в той ситуации, которая сложилась с расчетами за потребленный в октябре российский газ, избежать использования SDR было практически невозможно. “На эту операцию нельзя смотреть только с точки зрения позитива или негатива. Да, она помогла спасти ситуацию с оплатой за газ, уберегла страну от ухудшения репутации. Но, с другой стороны, нам пришлось сократить валютные резервы на 300 млн. долл., а они не лишние. Пришлось увеличить внутренний долг. Кроме того, НБУ провел эмиссию гривны, которую правительство использовало для приобретения долларов. Еще одним негативным последствием операции стало увеличение дефицита государственного бюджета Украины”, - пояснил В.ЛИТВИЦКИЙ.

Он уточнил, что схема операции заключалась в следующем: “Специальные права заимствования – SDR, которыми располагала Украины, правительство обменяло на доллары, находившиеся на казначейском счету Нацбанка. Затем Кабмин поменял эти доллары на гривню, за которую были куплены облигации (долги) “Нафтогаза”. “Нафтогаз” получил гривни, за которые он купил на рынке доллары, которыми и рассчитался за поставленный “Газпромом” газ. Таким образом, из страны ушла валюта”.

Хотя, по словам В.ЛИТВИЦКОГО, операция и не дала никакого монетарного эффекта - гривневая масса при этом не увеличилась и не уменьшилась, но увеличился внутренний долг Украины. “Купленные у “Нафтогаза” облигации – это внутренний долг Украины. Второе следствие операции – уменьшение валютных резервов, так как украинские SDR обменяли на доллары, находившиеся в валютном резерве НБУ”, - еще раз отметил эксперт.

Подытоживая, он подчеркнул, что этот случай использования SDR подобным образом не первый и, скорее всего, не последний. “В будущем этого лучше избегать, для чего необходимо ускорить реформирование «Нафтогаза»”, - убежден В.ЛИТВИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» 6 ноября рассчиталась с «Газпромом» за газ, поставленный в Украину в октябре текущего года.

3 ноября, выступая в парламенте, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сказала, что НАК "Нафтогаз Украины" должен перечислить российскому "Газпрому" 4 млрд. грн. за потребленный в октябре природный газ.

6 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в телефонном разговоре проинформировал Президента Европейской Комиссии Жозефа Мануэля БАРРОЗУ, что Украина может использовать для расчета за импортированный в октябре российский газ часть специальных прав заимствования. В частности, В.ЮЩЕНКО сообщил об инициативе МВФ использовать для расчета часть специальных прав заимствования, полученных нашей страной в результате последнего распределения, осуществленного по решению Совета управляющих МВФ в августе этого года. По словам Президента Украины, он дал поручение Национальному банку проработать со специалистами МВФ возможность расчета за импортированный в октябре 2009 года природный газ с использованием SDR.

***Специальные права заимствования (спецвалюта МВФ, SDR) не являются денежными средствами и используются в качестве резервного актива, а также для расчетов внутри МВФ. Использование SDR аналогично получению кредита, за них платятся проценты. В случае необходимости эти SDR могут быть обменены на иностранную валюту.

Заседание Совета управляющих МВФ 28 августа 2009 года приняло решение об общем распределении 250 млрд. долларов США в виде специальных прав заимствования. В соответствии с долей нашей страны, в золотовалютные резервы Национального банка был зачислен эквивалент 2,04 млрд. долларов.