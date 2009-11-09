Обвинения РФ в возможном срыве транзита газа - необоснованные

Представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает необоснованными обвинения премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА и президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в возможном срыве Украиной транзита российского газа в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.СОКОЛОВСКИЙ сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Я сразу хочу отмести все эти инсинуации, поскольку это абсолютно не отвечает действительности», - сказал он.

При этом представитель Президента Украины отметил, что контракты на транзит газа и на его закупку, которые были заключены в январе 2009 года, между собой никак не связаны – ни юридически, ни физически.

«Поэтому сегодня украинская сторона, имея 27 млрд. куб. м газа в подземных хранилищах и имея отремонтированную, технически исправную газотранспортную систему, абсолютно гарантированно обеспечит транзит российского природного газа через нашу территорию, если такой газ поступит в украинскую газотранспортную систему», - добавил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, «российские руководители начали свою пропогандистскую, дискридитивную линию против украинской державы, как они сами ссылаются после телефонного разговора с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко».

«По моему мнению, это крайне негативное явление, потому что впервые в новейшей истории Украины премьер-министр нашего государства вместо того, чтобы решать вопросы относительно проплаты за газ и вообще относительно жизни газового сектора украинской державы, обращается не к Президенту, не к украинскому парламенту, не к украинскому правительству, не к НАК «Нафтогаз Украины», а делает фактически политический донос заграницу, и на основании этого политического доноса, руководители соседнего государства распространяют неправдивую информацию нашим западным партнерам», - сказал представитель Президента Украины.

Также Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что за десять месяцев Украина закупила 19 млрд. куб. м российского газа (плановый объем 31,667 млрд. куб. м) на сумму 4,59 млрд. долл., из которых половина – это заимствованные средства.

При этом он добавил, что недобор Украиной российского газа составил 12 млрд. куб. м, за который сохраняется угроза штрафных санкций на сумму почти 8 млрд. долл.

Как сообщал УНИАН, в конце октября – начале ноября т.г. В.ПУТИН и Д.МЕДВЕДЕВ заявили о возможном срыве транзита российского газа в Европу.

В частности, 30 октября В.ПУТИН, ссылаясь на заявления премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО, заявил, что у Украины возникают проблемы с оплатой за российский газ.