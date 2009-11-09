Fitch: Одобрение «Северного потока» Скандинавией снижает риск...

Одобрение Швецией и Финляндией проекта газопровода «Северный поток» для транспортировки российского природного газа в Германию существенно уменьшает потенциальный риск по поставкам газа в ЕС в будущем.

Об этом говорится в комментарии агентства «Fitch Ratings», переданном агентству УНИАН.

Отмечается, что согласование проекта газопровода, стоимость которого составляет 7,4 млрд. евро, также «сглаживает существенный регулятивный риск для самого проекта, который мог бы привести к задержкам в его реализации».

«Газпром» ("BBB"/"F3"/прогноз "Негативный"), которому принадлежит 51% доля в проекте, прогнозирует, что после завершения двухниточный 1200-километровый газопровод будет транспортировать из России в Германию приблизительно 55 млрд. куб. м газа в год. Это эквивалентно приблизительно 40% объемов газа, которые Россия ежегодно поставляет странам ЕС через Украину.

«У России и Украины исторически имеются разногласия по различным вопросам, которые приводили к перебоям с транспортировкой газа в Европу. Одобрение от Швеции и Финляндии, позволяющее строительство «Северного потока», снижает потенциальный риск по поставкам газа в ЕС в будущем», – сказал старший директор в лондонской аналитической группе «Fitch» по сектору ТЭК Джефри ВУДРАФ.

«Скандинавские страны в течение нескольких лет высказывали озабоченность относительно потенциального негативного воздействия на окружающую среду, которое может оказать для них «Северный поток». Тот факт, что и Швеция, и Финляндия теперь дали согласие на осуществление проекта, означает, что устранено значительное потенциальное регулятивное препятствие», - добавил он.

Ожидается, что строительство начнется в следующем году, и по плану первый трубопровод должен быть готов осуществлять поставки в 2011 г. при пропускной способности в 27,5 млрд. куб. м в год.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября т.г. правительства Швеции и Финляндии выдали компании «Nord Stream AG» разрешения на использование своих исключительных экономических зон (ИЭЗ) для прокладки морского газопровода «Северный поток» через Балтийское море.

20 октября Дания дала разрешение на строительство газопровода «Северный поток».