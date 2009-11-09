Fitch присвоил облигациям «Нафтогаза» финальный рейтинг «B»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило еврооблигациям НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 1,595 млрд. долл. с погашением 30 сентября 2014 г. финальный приоритетный необеспеченный рейтинг «B» вслед за рассмотрением окончательной документации по облигациям.

Об этом сказано в сообщении Fitch Ratings, переданном агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что рейтинг возвратности активов по еврооблигациям находится на уровне «RR4».

Агентство отмечает, что облигации имеют безусловную и безотзывную гарантию от правительства Украины (рейтинг «B»/прогноз «Негативный»).

Отметим, долгосрочным рейтингам дефолта эмитента («РДЭ») «Нафтогаза» в иностранной и национальной валюте присвоен рейстинг «CCC» с «Негативным» прогнозом.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября НАК «Нафтогаз Украины» успешно завершила комплексную реструктуризацию своего внешнего долга путем формального обмена еврооблигаций и обязательств по двусторонним кредитам на единственный listed инвестиционный инструмент.

Новые облигации, выпущенные под гарантии правительства с погашением в 2014 году, ставка купона по которым составляет 9.5%, 5 ноября были поданы в клиринговые системы.

19 октября большинство держателей еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 500 млн. долл. согласились на предложенную компанией реструктуризацию – обмен внешних обязательств, включая рассмотрение поданных заявок на обмен нынешних обязательств на новые облигации, деноминированные в долларах США, в соотношении 1:1, срок погашения по которым наступает в сентябре 2014 года и которые будут выпущены под суверенные гарантии. Ставка по купону определена на уровне 9,5%.

НАК «Нафтогаз Украины» также вела переговоры о реструктуризации другого внешнего долга на общую сумму около 1,1 млрд. долл., которую он предлагал провести на тех же условиях, что и реструктуризацию еврооблигаций.