Иностранные банки готовы в 2010г. инвестировать в углепром

В 2010 г. иностранные банки готовы инвестировать в украинскую угольную промышленность 6,5 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, правительство в следующем году делает основной акцент на привлечении в отрасль внешних инвесторов. Н.КОРОЛЕВСКАЯ напомнила, что в проекте бюджета, который правительство вынесло на рассмотрение Верховной Рады, 6,5 млрд. грн. заложено на модернизацию угольной промышленности. «Мы сегодня провели переговоры с иностранными инвесторами. Мы имеем подтверждение о намерении ряда иностранных банков кредитовать угольную промышленность на 6,5 млрд. долл. под государственные гарантии», - сообщила глава комитета.

Кроме того, сегодня подготовлен проект открытия государственно-лизинговой компании, который поможет создать комплекс привлечения инвестиций, в частности в сфере поставок нового горно-шахтного оборудования на украинские предприятия. «Тем самым мы сможем сделать полную реорганизацию отрасли и обновить ее в 2010 г.», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ

По ее мнению, также необходимо реорганизовать государственный сектор угольной промышленности. «Необходимо разделить государственный сектор угольной промышленности на две части: те предприятия, которые могут пройти вертикальную интеграцию, начиная от добычи угля, производства электроэнергии, объединить весь этот цикл; и те предприятия, которые должны создать государственный концерн и полностью оптимизировать там как убыточные, так и прибыльные предприятия путем инвестиций», - считает глава комитета. Н.КОРОЛЕВСКАЯ сообщила, что такая программа прописана и правительство готово ее принимать.

Кроме того, в ближайшие две недели в парламент будет подан новый законопроект, который будет вторым этапом антикризисной программы для горно-металлургического комплекса. «Мы считаем, что это тот шаг, который позволит провести полную модернизацию производства. Когда сегодня мы неконкурентоспособны, когда наши основные средства ГМК изношены более чем на 60%, когда, к сожалению, модернизацию не успели закончить, а некоторые даже не успели ее начать, более двух трети предприятий отрасли, конечно, мы должны сегодня говорить о серьезных реформах», - считает депутат.

То что касается химической отрасли, также необходимы стимулы для модернизации, отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.