Китайская инвестиционная корпорация приобрела 15% AES

Китайская инвестиционная корпорация (КИК) через свою стопроцентную "дочку"приобрела 15% акций американской электроэнергетической компании AES Corporation за 1,58 миллиарда долларов, сообщает Риа Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Всего КИК получила 125,5 миллиона акций AES по 12,6 доллара за каждую. По соглашению между КИК и AES, китайская компания сможет назначать одного члена совета директоров AES. КИК и AES также подписали соглашение о намерениях, согласно которому КИК приобретет 35% акций AES Wind Generation - подразделения AES, занимающегося ветряной энергетикой. Сумма сделки составит 571 миллион долларов.

Китайская инвестиционная корпорация - государственная компания, образованная в сентябре 2007 года с первоначальным капиталом в 200 миллиардов долларов, полученных из золотовалютных резервов КНР. Компания, как правило, инвестирует полученные средства в приобретение миноритарных пакетов акций в компаниях различных секторов экономики по всему миру. КИК обладает самостоятельностью в принятии бизнес решений и отчитывается о результатах своей деятельности перед Госсоветом КНР.

AES Washington Holding B.V. (Нидерланды) владеет 89,12% акций "AES-Киевоблэнерго" и 80,71% акций «AES-Ривнеэнерго».