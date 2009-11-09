ЧАЭС передаст Госатомрегулирования проект строительства ХОЯТ-2

Государственное специализированное предприятие (ГСП) «Чернобыльская АЭС» в ноябре направит на утверждение Госатомрегулирования проект строительства хранилища отработанного ядерного топлива сухого типа на промплощадке Чернобыльской АЭС (ХОЯТ-2) в рамках контракта с американским концерном Holtec Іnternational.

Об этом УНИАН сообщил директор станции Игорь ГРАМОТКИН.

«Проект согласован. Со своей стороны мы внесли определенные поправки, и 25 ноября он будет представлен на утверждение регулятора», - сказал он.

При этом И.ГРАМОТКИН отметил, что контрактом с Holtec Іnternational на государственную экспертизу проекта предусмотрено 3 месяца (120 дней).

«Думаю, что по окончанию экспертизы где-то в апреле сможем приступить к выполнению физических работ на объекте», - сказал директор предприятия.

Он также отметил, что на данном этапе выполнения контракта стоимость его выполнения сохранена на первоначальном уровне - 200 млн. евро. Предложения подрядчика по увеличению стоимости реализации проекта были отклонены ГСП. Тем не менее, отметил И.ГРАМОТКИН, окончательное решение по стоимости проекта будет принято Ассамблеей доноров.

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей ПАРАШИН заявлял, что американский концерн Holtec Іnternational предложил увеличить сметную стоимость ХОЯТ-2 с 200 до 400 млн. евро.

Справка УНИАН. 17 сентября 2007 года ГСП «Чернобыльская АЭС» и американский концерн Holteс International подписали контракт на строительство хранилища отработанного ядерного топлива на площадке ЧАЭС.

Стоимость контракта между ЧАЭС и Holteс International составляет 200 млн. евро. Реализация проекта строительства ХОЯТ-2 - 52 месяца.

Проект будет осуществляться в два этапа: проектирование - 16 месяцев, строительство - 36 месяцев. Началу строительства предшествуют инвестэкпертиза, утверждение проекта заказчиком, а также получение лицензии Государственного комитета ядерного регулирования на строительство объекта.

ХОЯТ-2 будет построен как хранилище сухого типа и будет предназначен для хранения отработанных тепловыделяющих сборок и отработанных дополнительных поглотителей, которые накопились во время работы ЧАЭС.