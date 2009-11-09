Асадчев за налог на реализацию светлых нефтепродуктов

Председатель Полтавской областной госадминистрации Валерий АСАДЧЕВ предложил введение налога на реализацию светлых нефтепродуктов, чтобы иметь средства в Государственном бюджете на капитальный ремонт автодорог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время еженедельного совещания, где обсуждался вопрос о состоянии развития автомобильных дорог в области.

"Без этого налога мы не выберемся из ситуации, которая сейчас сложилась с финансированием строительства и реконструкции автодорог. Мы не можем в следующем году не финансировать дорожное строительство. Ведь область ежегодно вывозит только зерновых около 4 млн. тонн, кроме этого строятся терминалы по хранению зерна - Полтавщине просто необходимы качественные автодороги", - подчеркнул руководитель области.

Согласно информации начальника Службы автомобильных дорог в Полтавской области Романа ГНАТЕНКО, в 2009 году работы по капитальному ремонту дорог не выполнялись в связи с отсутствием финансирования из Государственного бюджета, хотя перечнем, утвержденным Кабмином, предусматривался капитальный ремонт двух участков дорог и одного моста на общую сумму 45,11 млн. грн. Дороги в Полтавской области ремонтировались за счет средств спецфонда областного бюджета (на сумму 22,7 млн. грн) и местных бюджетов, сказал он.