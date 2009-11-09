Газпром может оштрафовать европейских потребителей

ОАО «Газпром» может предъявить европейским потребителям штрафные санкции за недобор в 2009 году порядка 8-9 млрд. кубометров газа.

Об этом сообщил сегодня на телефонной конференции заместитель гендиректора «Газпром экспорта» Сергей ЧЕЛПАНОВ, передает РИА “Новости”.

«Порядка 8-9 миллиардов (недобора) по контрактам take or pay будет. Это контрактные обязательства, и они должны выполняться, речь об отмене (санкций за недобор) не идет», - сказал С.ЧЕЛПАНОВ.

Он также сообщил, что «Газпром» намерен экспортировать в Европу в четвертом квартале 45 млрд. куб. газа, планы экспорта в целом по году остаются на уровне 142,5 млрд. куб.

«142,5 млрд. - вполне реально по объему в этом году, первое полугодие было тяжелым, но во втором полугодии ситуация улучшилась, 45 млрд. кубометров планируем в четвертом квартале», - сказал С.ЧЕЛПАНОВ.

В свою очередь начальник Управления по работе на финансовых рынках холдинга Петр БАКАЕВ отметил, что во втором полугодии текущего года спрос на газ начал восстанавливаться, после того, как в апреле текущего года был достигнут минимум спроса.

«Мы полагаем, что наблюдаемая тенденция сохранится до конца года», - сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что европейские потребители ведут переговоры с "Газпромом" об отмене штрафов за недобор газа по контрактам take or pay (бери или плати) в текущем году, мотивируя это тем, что Украине такие санкции не предъявлялись.