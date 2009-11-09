Украина сократила производство электроэнергии на 13,2%

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в январе-октябре т.г. сократилось на 13,2% или 21 млрд. 135,6 млн. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 138 млрд. 984 млн. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, в октябре т.г. выработка электроэнергии выросла на 1,7% или 257,8 млн. кВт/ч, по сравнению с октябрем 2008 года, до 15,045 млрд. кВт/ч.

За десять месяцев текущего года тепловые электростанции (ТЭС) сократили выработку электроэнергии на 18,5% или 12 млрд. 734,5 млн. кВт/ч – до 55,971 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 9,8% или 7,339 млрд. кВт/ч – до 67 млрд. 886,6 млн. кВт/ч, блок-станции и коммунальные ТЭЦ – на 15,2% или 1 млрд 12,7 млн. кВт/ч – до 5 млрд. 634 млн. кВт/ч.

Впервые за текущий год негативную динамику по выработке показали ГЭС и ГАЭС, сократив производство за отчетный период на 0,5% или на 46,1 млн. кВт/ч – до 9 млрд. 491 млн. кВт/ч.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) по итогам 2008 года сократилось на 1,8% или 3,438 млрд. кВт/ч по сравнению с 2007 годом – до 191,688 млрд. млн. кВт/ч.

В 2007 году производство электроэнергии в ОЭСУ увеличилось на 1,6% или 3 млрд. 6 млн. кВт/ч по сравнению с 2006 годом – до 195 млрд. 130,5 млн. кВт/ч.