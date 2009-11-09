Газпром прогнозирует сокращение потребления газа в РФ на 7%

Реализация газа «Газпромом» в России в текущем году может сократиться на 7%, по сравнению с уровнем прошлого года, сообщил в ходе телефонной конференции в понедельник начальник управления распределения газа холдинга Геннадий Сухов.

«С учетом начала отопительного сезона мы ожидаем, что реализация газа в России составит менее аналогичного периода на 7%», - сказал он, передает РИА «Новости».