Мировые цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках повысились в понедельник, 9 ноября, на фоне приближения к Мексиканскому заливу тропического шторма "Ида", сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Несмотря на то, что ранее ураган "Ида" потерял силу и вновь стал тропическим штормом, инвесторы полагают, что он представляет угрозу для добычи нефти и газа в регионе.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 2,00 доллара - до 79,43 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1,90 доллара - до 77,77 доллара за баррель.