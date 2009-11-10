Министр нефти Кувейта: ОПЕК созовет чрезвычайную сессию

Значительный рост спроса на нефть был зафиксирован на мировом товарном рынке, когда Лондонская биржа завершила работу с увеличением стоимости барреля на 1,90 долл до 77,77 долл., сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

В Нью-Йорке баррель вышел на уровень 79,43 долл, когда увеличение цены составило за сессию 2 долл. Сложившаяся в последние дни на товарных рынках ценовая динамика вызвала определенное беспокойство внутри ОПЕК.

Министр нефти Кувейта шейх Амед аль-Абдалла ас-Сабах заявил, что ОПЕК созовет чрезвычайную встречу в случае, если цена барреля нефти достигнет 100 долл.

В свою очередь, президент ОПЕК Жозе Ботельо де Васконселос сообщил, что организация может увеличить объемы экспорта нефти в случае, если стоимость барреля устойчиво выйдет за 75 долл.

Согласно имеющейся на мировом рынке информации, внутри ОПЕК, по инициативе Саудовской Аравии, была достигнута договоренность о том, что в нынешних экономических условиях наиболее приемлемым для барреля ценовым коридором являются 65-75 долл. Как отмечают независимые специалисты, нынешний рост нефтяных цен частично вызван затяжным обесцениванием доллара США.

Очередная сессия ОПЕК назначена на 22 декабря в столице Анголы - Луанде.