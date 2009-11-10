Чистая прибыль "Газпрома" в первом полугодии сократилась почти вдвое

Россия. Чистая прибыль ОАО "Газпром" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократилась в первом полугодии 2009 года почти в 2 раза - до 296,2 млрд. рублей против 573,757 млрд. рублей годом ранее. Выручка компании за отчетный период сократилась на 6,6% - до 1,639 трлн. рублей с 1,755 трлн. рублей. Чистый долг компании на 30 июня 2009 года вырос на 31% - до 1,33 трлн. рублей с 1,02 трлн. рублей на 31 декабря 2008 года.

Снижение прибыли Газпрома - плата за монополизм. Слишком сложная и неэффективная структура компании. И по мере того, как мировая экономика будет уменьшать потребление природного газа, проблемы Газпрома будут только накапливаться.