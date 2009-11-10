Ирак одобрил соглашение с Exxon Mobil на разработку "Западной Курны-1"

Правительство Ирака во вторник одобрило соглашение с международным консорциумом, возглавляемым американским энергетическим гигантом Exxon Mobil, на разработку нефтяного месторождения "Западная Курна-1" на юге страны, на которое претендовал также российский ЛУКОЙЛ, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

На прошлой неделе СМИ сообщили со ссылкой на представителя иракского министерства нефти Ассема Джихада, что тендер на разработку одного из самых крупных нефтяных месторождений Ирака выиграл консорциум во главе с Exxon Mobil.

В этой борьбе он обошел российскую компанию ЛУКОЙЛ, которая участвовала в этом конкурсе в связке с американской ConocoPhilips, а также консорциум во главе с китайской CNPC. Все три претендента в середине октября подали заявку на разработку месторождения на условиях иракской стороны. E

xxon Mobil будет разрабатывать "Западную Курну-1" в альянсе с англо-голландской Royal Dutch Shell. В настоящее время производство нефти на этом месторождении составляет около 279 тысяч баррелей в сутки, а его запасы оцениваются примерно в 8,5 миллиарда баррелей. Консорциум планирует в течение семи лет довести добычу до 2,325 миллиона баррелей в сутки.

Ожидается, что окончательное 20-летнее соглашение между министерством нефти Ирака и Exxon Mobil - Royal Dutch Shell будет подписано в ближайшее время. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики также сообщил во вторник, что контракт с консорциумом, возглавляемым итальянской Eni на разработку месторождения Аз-Зубейр с объемом запасов 4,1 миллиарда баррелей, находится в стадии обсуждения. Предварительное соглашение по этому месторождению было подписано 2 ноября.